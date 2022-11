Previsão do tempo: Teresina deve registrar pancadas de chuvas nos próximos três dias

Teresina amanheceu com o clima mais ameno nesta quinta-feira (03) e isso deve-se à frente fria que tem chegado à capital desde ontem (02). Vindos do Sul do Piauí, os núcleos convectivos, que são aglomerados de nuvens profundas, estão atuando fortemente na faixa sertaneja do Estado. O fenômeno deve impactar o Piauí pelos próximos três dias com alta probabilidade de chuva intensa sobre alguns municípios.



Ao longo desta quinta, Teresina deve continuar com clima agradável, com nebulosidade pela manhã e temperaturas mínimas na faixa dos 21ºC. À tarde e à noite, há possibilidade de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A sexta-feira (04) deve ser de dia encoberto com pouco chuvisco.



(Foto: Isabela Lopes/ODIA)

“A chuva da Capital está guardada. Temos um sistema se reorganizando, ou seja, todas as condições que Teresina e cidades vizinhas vivenciaram no dia de ontem são resultado das chuvas que estavam caindo no extremo Sul do Estado. Tivemos muita atividade pluviométrica, muita chuva no extremo Sul e parte do Médio Parnaíba, e isso liberou muita nuvem no céu. A frente fria está ativa e se movimentando, então nas próximas horas veremos um padrão de nebulosidade, ou seja, a tendência é que aumente o calor, a concentração de nuvens e tenhamos chuva mais ao final do dia”, reforçou o climatologista Werton Costa.



A atuação dos núcleos convectivos sobre a região de Picos provocou intensas chuvas principalmente em Bocaina. Em Assunção do Piauí, o Riacho da Salgada registrou alta na elevação das águas nesta quarta (02), o que chamou atenção dos moradores.



Werton Costa recomenda acompanhar a previsão meteorológica diária e os alertas ou avisos de risco emitidos pela autoridade competente. Nesta quinta-feira (03), por exemplo, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu três alertas de chuvas intensas para 136 municípios do Piauí.



O Alerta Amarelo chama atenção para chuvas intensas de perigo potencial para as regiões Sudeste e Sudoeste piauiense. As chuvas devem registrar entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h). Já os Alertas Laranjas, de chuvas intensas com grau de Perigo, devem registrar chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia e ventos intensos (60-100 km/h).



(Gráfico: Divulgação/Inmet)

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no