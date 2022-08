Três pessoas são presas por tráfico de drogas durante operação no Morro do Borel

Duas mulheres e um homem foram presos pelo crime de tráfico de drogas no Morro do Borel, município de Altos. A operação foi deflagrada pela Força Tarefa da Polícia Militar do Piauí e Diretoria de Inteligência da Polícia Civil em conjunto com a Delegacia de Altos nesta sexta-feira (12).

(Foto: Divulgação/PM-PI)

De acordo com informações da PM, o local onde ocorreram as prisões era um ponto de distribuição de drogas de uma facção criminosa. “Foi encontrado uma balança grande, rádios comunicadores e uma grande quantidade de entorpecentes”, afirma o Major Edivan.

No momento, está sendo realizado o levantamento de dados das pessoas que foram presas. Uma das mulheres veio de Brasília recentemente e relatou que já havia sido presa quando era menor de idade. Ainda segundo a PM, um quarto indivíduo conseguiu fugir no momento da abordagem. “Um outro indivíduo conseguiu fugir, mas já sabemos quem é e iremos direcionar o pessoal em campo. Será questão de dias para prendê-lo”, afirma o sub-comandante da Força Tarefa, APC Barbosa.

(Foto: Divulgação/PM-PI)

A boca de fumo foi desativada e o local segue em monitoramento pelas forças policiais.



O sub-comandante da Força Tarefa, destaca ainda que existem diversas operações programas para cidades vizinhas de Teresina. “Estamos com várias operações para deflagrar em Demerval Lobão, Monsenhor Gil, e nessas cidades próximas da capital”, explica.



Chico Filho, O DIA TV