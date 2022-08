Nazária: “Não acredito que perdi minhas duas netinhas”, diz avô de crianças desaparecidas

O avô de Eduarda Kemylly da Conceição Silva, 9 anos, e Ana Ketlelly da Conceição Silva, 11 anos, falou sobre o desespero da família ao saber sobre o desaparecimento das crianças no Rio Parnaíba na tarde deste domingo (28). “Quando recebi a notícia fiquei em choque, não acreditei na hora que tinha perdido minhas duas netinhas”, disse Rogério Oliveira, muito abalado.

Foto: Assis Fernandes/ODia

Na manhã desta segunda-feira (29), o corpo de Marcos Vinícius Sales Santos, de 8 anos, foi encontrado por populares. No entanto, as meninas estão entre as quatro crianças que ainda não foram localizadas. “É muito difícil conviver com essa dor. A dor do avô é como se fosse a dor de um pai. A gente tem que confiar em Deus, Deus está no comando. Eu não sei como estou aguentando porque a dor é terrível. Não sei se vou aguentar ver minhas bichinhas”, afirmou o avô.

Foto: Assis Fernandes/ODia



Eduarda Kemylly e Ana Ketlelly estavam no grupo que banhava em uma coroa do rio Parnaíba na cidade de Nazária. Assim que perceberam que uma das crianças estava se afogando, os membros da família começaram um a um a pular no rio para tentar resgatá-lo. No entanto, devido à correnteza, as pessoas começaram a se afogar. Vendo o desespero da família, um pescador conseguiu resgatar as mães, mas as crianças acabaram desaparecendo no rio.

Foto: Assis Fernandes/ODia



O Corpo de Bombeiros segue nas buscas pelos desaparecidos. Além das duas meninas, Vitória Emanuelle Sales Santos, 13 anos, e José da Cruz Alves, 16 anos, também estão desaparecidos. A população de Nazária e equipes da própria Prefeitura estão dando apoio nas buscas. Em razão da tragédia, o prefeito Oswaldo Bonfim decretou luto oficial de cinco dias em Nazária e suspendeu no dia de hoje as aulas nas escolas municipais.

