Em Piripiri, homem que não aceitava fim de namoro é preso por tentativa de feminicídio

Um homem identificado apenas com as iniciais F.J.N.S foi preso nesta quinta-feira (9) pelo crime de tentativa de feminicídio na cidade de Piripiri, região norte do Piauí. De acordo com informações da Força Estadual Integrada de Segurança Pública (FEISP), o acusado não aceitava o fim do relacionamento e no dia 7 de fevereiro invadiu a residência de sua ex-mulher e a atacou com uma faca e um punhal.

Segundo o superintendente de Operações Integradas da SSP, delegado Mateus Zanatta, a vítima foi atacada com diversos golpes no braço e no pescoço. “Hoje fizemos o cumprimento do mandado de prisão desse indivíduo que se desentendeu com sua ex-companheira e desferiu vários golpes de arma branca contra cola”, afirma o delegado.

A polícia não soube informar o estado de saúde da vítima. Já o acusado foi encaminhado à Central de Flagrantes de Piripiri para os procedimentos cabíveis. O crime feminicídio trata-se de uma forma qualificada do crime de homicídio que tem como pena reclusão de doze a trinta anos.



