Traficantes usavam loja de açaí para vender drogas na zona Sul de Teresina

A Polícia Militar, por meio de uma ação do 17º BPM, desarticulou um grupo criminoso que atuava no bairro Vila Irmã Dulce, zona Sul de Teresina, usando o espaço de uma loja de açaí para comercializar drogas. O local funcionava como fachada: de dia vendia açaí e de noite, vendia entorpecentes. A informação foi confirmada pelo subcomandante do 17º BPM, major Oziel.



O estabelecimento fica localizado na Avenida Principal do bairro Vila Irmã Dulce. Quatro pessoas foram presas na ação e a PM apreendeu mais de 20 Kg na loja de açaí prontos para serem vendidos. Além da droga e das prisões, foram recuperados dois veículos roubados, sendo um na Irmã Dulce e outro no Residencial Torquato Neto, onde os suspeitos tinham ligações com o tráfico.



Foto: Divulgação/PMPI

“Apreendemos também duas armas de fogo. Quanto aos veículos apreendidos, um foi roubado na região do Torquato Neto e outro na Vila Irmã Dulce. O carro do Torquato Neto era um modelo Ônix que havia sido roubado ali mesmo na região. Ele foi restituído à proprietária pouco depois da apreensão. Já o carro encontrado na loja de açaí da Irmã Dulce, ele também era roubado e era usado para transportar a droga vendida no local. Foi levado para a Central de Flagrantes junto com os presos”, relatou o major Oziel.

A PM não informou os nomes dos presos, mas disse que se trata de pessoas conhecidas na região por envolvimento com o tráfico e roubos.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações de Tony Silva, da O Dia TV