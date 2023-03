VÍDEO: nível de rio volta a subir e trecho da BR 222 segue interditada em Piripiri

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a BR 222, no trecho entre Piripiri e Batalha, segue interditada no km 84,9, devido ao alagamento da pista provocado pelas fortes chuvas na região. De acordo com o órgão, “não há previsão de liberação da via, uma vez que o nível da água continua subindo em decorrência das chuvas dos últimos dias”.

(Foto: Divulgação / PRF)

O km 84,9 da BR-222, no município de Piripiri, foi interditado após o trecho ser alagado no último domingo (19). A via fica localizada sobre o Rio dos Matos, que vem sofrendo alta no seu volume devido às fortes chuvas que atingem a região. Os agentes rodoviários orientam que os motoristas busquem os desvios alternativos, no sentido Batalha/Piracuruca, via PI 110 e Piracuruca/Piripiri, via BR 343.

(Foto: Divulgação / PRF)

Asfalto está danificado

Ainda segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), parte do asfalto da via pode ceder. Imagens mostram a cobertura asfáltica "mole", o que representa risco à segurança dos motoristas. Por isso, o trecho da via segue interditado. A situação foi repassada ao DNIT, responsável pela infraestrutura viária.

Confira o vídeo:





Com informações da PRF

