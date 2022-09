São Raimundo Nonato: Mandante exigiu que pai fosse assassinado na frente das filhas

Juniel de Assis Paes Landim, suspeito de ter assassinado João Rodrigues Dias Neto, em São Raimundo Nonato na última terça (13), confessou à polícia que foi contratado para matar a vítima e que o mandante do crime exigiu que a vítima fosse assassinada na frente das filhas. João Rodrigues foi morto a tiros após buscar as duas filhas na escola. As meninas estavam em uma motocicleta com o pai quando a família foi abordada pelo atirador.



De acordo com o delegado Marcelo Leal, gerente de policiamento do interior, a prisão de Juniel corrobora a suspeita de que João Rodrigues foi morto por vingança, após ter se envolvido em um acidente com vítima fatal em julho deste ano. Familiares da vítima do acidente teriam contratado o pistoleiro para executar João em retaliação, para que as filhas “sentissem a mesma dor”.

João Rodrigues. (Foto: Arquivo Pessoal)

“Conforme a investigação aponta, ele teria sido contratado por pessoas para executar o crime daquela maneira e naquele local. Essa teria sido uma exigência porque tem relação com o fato anterior, que teria sido um acidente em que a vítima teria, em tese, atropelado uma pessoa. Foi instaurado um procedimento policial e concluiu que a vítima não tinha culpa sobre a morte anterior. Essa exigência foi de quem contratou, para que as crianças sentissem a mesma dor que quem contratou também sentiu ao perder seu ente querido”, afirmou o delegado.

Após ser preso, nesta quinta-feira (15), Juniel revelou que o mandante prometeu que pagaria R$ 5 mil pelo assassinato. Contudo, recebeu o pagamento de R$ 1 mil pela execução e entregou a arma usada para cometer o homicídio aos mandantes. Segundo a polícia, a arma também já foi localizada.

Para o delegado-geral Luccy Keiko, a forma como João Rodrigues foi executado colocou em risco também a vida das filhas da vítima. “Poucas vezes eu vi uma cena tão revoltante. Fizemos a nossa parte e conseguimos prender esse indivíduo em flagrante e recuperar a arma de fogo utilizada no crime. Com a prisão, foi constatado o que já havia sido pensado, que havia sido por causa de um acidente de trânsito. O crime está totalmente esclarecido. Realmente, não vamos trazê-lo de volta, mas a justiça está sendo feita”, conclui.

A Polícia Civil representou ainda pela prisão dos mandantes do crime. No entanto, até o momento, as identidades dos envolvidos não foram divulgadas.

