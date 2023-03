Avião do médico Jacinto Lay faz pouso forçado em sítio em Timon; médico ficou ferido

O avião modelo Cessna 206, que pertence ao médico Jacinto Lay, fez um pouso forçado na noite deste domingo (26) em um sítio na cidade de Timon. Jacinto Lay pilotava a aeronave e acabou ficando ferido durante a manobra. Ele foi encaminhado para o Hospital da Primavera, na zona Leste de Teresina para os primeiros atendimentos, e depois foi transferido para o Hospital Unimed, onde permanece internado.



O hospital não deu detalhes do estado clínico de Jacinto Lay e informou que a família não autorizou a divulgação de boletins. O médico teria sofrido fraturas no pé e no punho.



Aeronave pertence ao médico Jacinto Lay - Foto: Reprodução

A informação do pouso forçado do avião de Jacinto Lay foi confirmada pelo 11º BPM de Timon. De acordo com o coronel Sousa, comandante do batalhão, a polícia soube que uma aeronave teria pousado em um sítio na cidade, mas que não houve nenhum acionamento formal que resultasse em atendimento.

“Não nos foi solicitado nenhum atendimento por parte da PM. O que sabemos é o que todo mundo sabe: que um avião pousou em um sítio e que haveria só uma pessoa dentro, mas não chegamos a averiguar diretamente porque não houve um chamamento de socorro”, explicou o coronel Sousa.

Avião foi roubado e devolvido ao médico recentemente

O avião Cessna 206 do médico Jacinto Lay, que precisou fazer um pouso forçado em Timon neste domingo (26), já esteve no centro de uma investigação policial neste ano. É que a aeronave foi roubada de um hangar do Clube de Ultraleve do Piauí no último mês de janeiro. Na semana passada, a Polícia Civil deflagrou uma operação que resultou na prisão de 17 pessoas por envolvimento no crime.

Em Teresina foram cumpridos oito mandados de prisão e 15 de busca e apreensão. De acordo com a polícia, o avião de Jacinto Lay que foi roubado teria como destino final a Bolívia e seria usado para operações do narcotráfico.A aeronave foi recuperada e restituída ao médico recentemente.

