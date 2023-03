Operação Cessna: Polícia prende 17 acusados de roubar aeronave em Teresina

A Polícia Civil Do Piauí deflagrou na manhã desta quinta-feira (16), a “Operação Cessna” para o cumprimento de 22 mandados de prisão de envolvidos no roubo da Aeronave CESSNA 206, de propriedade do médico e empresário Jacinto Barbosa Lay Chaves, ocorrido no dia 14 de Janeiro, no Clube de Ultraleve do Piauí, zona leste de Teresina. Até o momento foram cumpridos 17 prisões e 31 mandados de busca e apreensão em desfavor de pessoas envolvidas.

Esta fase ostensiva da investigação é resultado das diligências formalizadas em inquérito policial que tramita no Departamento De Repressão Às Ações Criminosas Organizadas (DRACO) e foi deflagrada simultaneamente nos estados do Piauí, Pernambuco, Maranhão e Mato Grosso.

Em Teresina, foram cumpridos oito mandados de prisão temporária e 15 mandados de busca e apreensão em desfavor de investigados ligados ao grupo criminoso responsável pela execução do roubo praticado mediante concurso de pessoas, uso de arma de fogo e restrição da liberdade.

No Estado do Pernambuco foi cumprido um mandado de prisão temporária e um mandado de busca e apreensão em desfavor do investigado que alugou o veículo utilizado na ação criminosa. No Estado do Maranhão foram cumpridos sete mandados de prisão temporária e 12 mandados de busca apreensão nas cidades de São Luís, Paço do Lumiar, Lago da Pedra, Lago do Junco, Lago dos Rodrigues e Araguanã, relacionados a investigados responsáveis pela aquisição de armamentos, gerenciamento financeiro e logístico da ação criminosa, adulteração da aeronave roubada e aquisição de combustível de aviação. Os investigados da grande São Luís possuem vínculo com o Aeroporto Coronel Alexandre Raposo (Aeroporto de Paço do Lumiar/MA).

Já no Estado do Mato Grosso foram cumprido um mandado de prisão temporária e 03 mandados de busca e apreensão em face de investigados responsáveis pela logística que seria utilizada para o reabastecimento da aeronave roubada em uma pista clandestina na zona rural do Município de Juara/MT, na região noroeste mato-grossense conhecida como Vale do Arinos.

Apurou-se que a aeronave roubada teria como destino final a Bolívia. Frisa-se que aeronave foi recuperada no dia 22 de Janeiro após fazer um pouso forçado por falta de combustível (pane seca) em uma região de pastagem localizada a aproximadamente 80 km da zona urbana de Juara/MT. O nome da operação foi escolhido em referência ao modelo da aeronave CESSNA 206, roubada pelo grupo criminoso.



