Criminosos invadem aeroclube e roubam avião avaliado em R$ 2 milhões em Teresina

Criminosos fortemente armados invadiram o Clube do Ultraleve do Piauí e roubaram um avião monomotor, modelo Cessna 206, na manhã deste sábado (14). A aeronave está avaliada em R$ 2 milhões. O Grupo de Repreensão ao Crime Organizado (GRECO) em parceria com a Polícia Federal (PF) iniciaram as investigações sobre o caso.

As primeiras informações apontam que os bandidos armados renderam o caseiro do aeroclube, retiram o avião de dentro do hangar e decolaram nas primeiras horas da manhã deste sábado. A aeronave PT-DQF tem capacidade para seis ocupantes. Até o momento, nenhum suspeito do crime foi preso.

O superintendente de Operações Integradas da Secretaria de Segurança, o delegado Matheus Zanatta, informou que encaminhou uma equipe do Greco para investigar o caso.

"Hoje pela manhã recebemos a informação de que uma aeronave foi roubada no Clube Ultraleve e, de imediato, mandamos uma equipe do Greco para dar início as investigações e neste momento os agentes estão no local com a Polícia Federal para fazer os primeiros levantamentos e, assim, darmos os encaminhamentos necessários. Nós não temos informações detalhadas do que realmente aconteceu, pois a equipe de investigação ainda está levantando essas informações", declarou.

