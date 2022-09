Timon: Três pessoas da mesma família desaparecem no Rio Parnaíba

Um pessoa morreu e duas estão desaparecidas após se afogarem na tarde deste domingo (04/09) no Rio Parnaíba no município de Timon. Um dos corpos foi localizado por populares momento depois do afogamento, enquanto os outros dois seguem desaparecidos nas águas do rio. A vítimas são da mesma família.

O Portal O Dia apurou que trata-se de um homem e uma mulher adultos e uma criança. Eles são moradores da Rua 100, em Timon, e estavam banhando no rio com familiares.

“São todos da mesma família e estavam em um momento de lazer no Rio Parnaíba. Fomos acionados e fizemos uma levantamento do local. Populares já haviam resgatado um corpo e iniciaremos amanhã às 6:30 o trabalho de busca dos outros corpos conforme nosso protocolo”, disse o sargento Geovane Fonseca, do Corpo de Bombeiros de Timon.

Foto: Assis Fernandes / O Dia





Mortes em Nazária

Essa é a segunda tragédia familiar no Rio Parnaíba em apenas uma semana. No município de Nazária, no domingo passado, cinco crianças da mesma família morreram afogados depois que uma das vítimas começou se afogar e os demais tentarem ajudar. As buscas pelos corpos duraram dois dias. O sepultamento aconteceu sob forte comoção da cidade.

