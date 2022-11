Enem 2022: Gabarito oficial da prova deve ser divulgado até esta quarta-feira (23)

O Inep divulgará os Cadernos de Questões e os gabaritos até a próxima quarta-feira, 23 de novembro, conforme previsto em edital. O balanço preliminar da aplicação será divulgado na segunda-feira, 21 de novembro, em coletiva de imprensa, com as presenças do ministro da Educação, Victor Godoy, e do presidente do Inep, Carlos Eduardo Moreno Sampaio.

(Foto: Reprodução / Agência Brasil)

O evento, que ocorrerá na sede do Instituto, será transmitido pelo canal da Autarquia no YouTube, a partir das 9h (horário de Brasília). Para quem perdeu a prova, começou nesta segunda-feira (21) o prazo para solicitar a reaplicação das provas do Enem 2022 para aqueles inscritos que não conseguiram fazer o exame por motivos de doença ou desastres naturais.

No Piauí, a expectativa é de que 72 mil estudantes tenham comparecido aos locais de aplicação . No último domingo, primeiro dia de realização do exame, o Piauí obteve destaque com a segunda maior taxa de presença do país. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), dos 83 mil inscritos, 62 mil compareceram.

Com informações do Inep