Piauí teve a segunda maior taxa de presença do Brasil no primeiro dia do Enem

Assim como nos anos anteriores, os piauienses compareceram em peso para o primeiro dia de aplicação de provas do Enem. O balanço divulgado nesta segunda-feira (14) pelo Inep aponta que a taxa de presença no Estado foi de 74,9% na modalidade presencial do exame. Ou seja, dos 83.445 inscritos, 62.522 compareceram para fazer a prova no primeiro dia.



O Piauí é o segundo Estado brasileiro com a maior taxa de presença no primeiro dia do Enem 2022. Os piauienses ficaram atrás somente dos estudantes de Sergipe. Este estado teve taxa de presença de 76,2% no primeiro dia de prova.

A taxa de abstenção do estado foi a menor do país: 25,07%. Significa dizer que dos mais de 83 mil inscritos, somente 20.923 deixaram de fazer a prova. Para o secretário estadual de Educação, Ellen Gera, a alta taxa de presença e a baixa taxa de abstenção do Piauí revelam o engajamento dos estudantes em conseguir uma vaga no ensino superior.



“Não é de hoje que o Piauí mantém essa tradição de assiduidade no Enem e isso não é sorte, é resultado de muito trabalho nas escolas e dos professores junto aos alunos incentivando e os preparando para as provas”, explica Ellen Gera.

Já na modalidade Enem Digital, o Piauí teve apenas 49,2% de taxa de presença. Dos 957 inscritos, somente 471 compareceram aos centros de aplicação de prova. Apesar do número considerado baixo, o Estado se manteve na média de presença das demais unidades federativas.

Provas do próximo domingo

No próximo domingo (20) acontece o segundo dia de prova do Enem 2022. Os candidatos farão 45 questões de Matemática e 45 questões de Ciências da Natureza. Os portões abrem 12h e fecham às 13h.

