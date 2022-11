Enem 2022: Tema da redação é sobre a valorização de povos tradicionais no Brasil

O tema da redação do Enem 2022 é os "Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil". O tema da redação foi divulgado pelo ministro da Educação, Victor Godoy, através de publicação no twitter logo depois do início do início da aplicação da prova.

Neste primeiro domingo (13/11) de Enem os participantes terão além da redação de 30 linhas, questões de conhecimentos em Linguagens e Ciências Humanas, totalizando 90 questões. No Piauí, um total de 82.362 estudantes estão inscritos na modalidade impressa da prova. Somente de escolas estaduais, serão 380 prédios disponibilizados para a aplicação das provas, em 32 municípios.

Os portões das escolas foram abertos ao meio-dia e fechados uma hora depois, às 13h. A aplicação das provas teve início às 13h30 e irá até às 19h, por conta da redação.



1º DIA É MARCADO POR ANSIEDADE

O dia começou cedo para os estudantes que vão realizar as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2022) neste domingo (13). Em um dos principais centros de aplicação, a Universidade Estadual do Piauí (Uespi), os estudantes aguardavam ansiosos pela abertura dos portões.



SEGURANÇA

A Secretaria Estadual de Segurança Pública do Piauí informou que disponibilizou 750 policiais para garantir a segurança dos locais de prova do processo seletivo . O mesmo esquema de segurança será aplicado no segundo dia de provas, que ocorre no próximo domingo, 20 de novembro.



