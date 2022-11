Operação Enem 2022: Piauí terá 750 policiais fazendo segurança neste domingo (13)

Neste domingo (13), data que acontece o primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022, a Secretaria Estadual de Segurança Pública do Piauí informou que irá disponibilizar 750 policiais para garantir a segurança dos locais de prova do processo seletivo. O mesmo esquema de segurança será aplicado no segundo dia de provas, que ocorre no próximo domingo, 20 de novembro.



(Fotos: Divulgação/SSP-PI)

A Operação Enem 2022 foi montada pela SSP-PI, através do Centro Integrado de Comando e Controle, localizado na sede da Secretaria, e é utilizada por membros da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Federal, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (INEP), e da Fundação Getúlio Vargas para ter agilidade no monitoramento.



O efetivo é composto por policiais militares, civis e bombeiros, com o apoio de 91 viaturas distribuídas na capital e interior. “Em cada local de prova, no interior, nós temos um policial e com CICC do Piauí estaremos linkados com a equipe do Inep, em Brasília. Monitorando todos os passos da Operação Enem, como estamos fazendo nos últimos anos”, contou Audivam Nunes, comandante da Força Tarefa.



Hoje (13) será aplicada a primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e deve contar com a presença de 82.362 estudantes piauienses inscritos na modalidade impressa . As provas deste domingo contemplarão assuntos de conhecimentos em Linguagens e Ciências Humanas, totalizando 90 questões. Além disso, os candidatos deverão escrever uma Redação de até 30 linhas e a prova terá duração de cinco horas e meia.

Os portões das escolas serão abertos ao meio-dia e fechados uma hora depois, às 13h. No primeiro dia, a aplicação das provas terá início às 13h30 e irá até às 19h, por conta da redação. Todos estes seguindo o horário de Brasília.



Com informações de SSP-PI