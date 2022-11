Piauí: mais de 83 mil estudantes devem fazer a prova do Enem neste domingo (13)

Hoje (13) será aplicada a primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e deve contar com a presença de 82.362 estudantes piauienses inscritos na modalidade impressa. As provas deste domingo contemplarão assuntos de conhecimentos em Linguagens e Ciências Humanas, totalizando 90 questões. Além disso, os candidatos deverão escrever uma Redação de até 30 linhas e a prova terá duração de cinco horas e meia.



Os portões das escolas serão abertos ao meio-dia e fechados uma hora depois, às 13h. No primeiro dia, a aplicação das provas terá início às 13h30 e irá até às 19h, por conta da redação. Todos estes seguindo o horário de Brasília.



(Foto: Arquivo ODIA)

No Piauí, 85% dos alunos que vão prestar o exame são oriundos da rede pública de ensino. Os candidatos devem ficar atentos aos seus locais de provas. Somente de escolas estaduais, serão 380 prédios disponibilizados para a aplicação das provas, em 32 municípios.



Como os alunos das 192 cidades vão prestar o exame, no dia das provas deve ser liberado o Passe Livre Enem. Serão um total de 9.500 passes, que dão a oportunidade dos estudantes se deslocarem do município onde residem até o polo em que os mesmos farão a prova nos dois dias de aplicação do Enem. Em Teresina, a frota deve ser de 100 ônibus circulando, segundo a Strans.



