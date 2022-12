Liana Chaib toma posse como ministra do TST

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) empossou a desembargadora piauiense Liana Chaib no cargo de ministra da Corte em sessão solene sexta-feira (16). A ministra foi indicada para o cargo pelo presidente Jair Bolsonaro na vaga aberta pela aposentadoria do ministro Renato de Lacerda Paiva.

“Chego ao TST para representar não apenas o Nordeste, mas o Piauí, que tem um Tribunal do Trabalho muito operoso e que conseguiu o Selo Diamante do CNJ”, disse a nova ministra, durante a cerimônia de posse. “Hoje é o coroamento de 32 anos de carreira. É um momento grandioso para mim. Espero poder contribuir aqui no TST com o meu trabalho”.

(Foto: Reprodução/TST)

Com Liana Chaib, a Corte passará a contar com sete ministras em sua composição. “A presença feminina na magistratura trabalhista vem ao encontro dos objetivos estratégicos do Poder Judiciário ao implementar o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero”, afirmou o presidente do TST, ministro Lelio Bentes Corrêa.

Também estiveram presentes à posse a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Rosa Weber, a vice-procuradora-geral da República, Lindôra Maria Araújo, a subprocuradora-geral do trabalho, Ileana Neiva Mousinho, o presidente do Tribunal de Justiça do Piauí, José Ribamar Oliveira, e o advogado Marcus Vinicius Furtado Coelho, representando o Conselho Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).



Currículo

Liana Chaib nasceu em Teresina e ingressou na magistratura do Trabalho como juíza substituta em maio de1990. Em dezembro de 1990, tornou-se presidente da 3ª Junta de Conciliação e Julgamento (atual Vara do Trabalho) de Teresina e, em junho de 2001, foi promovida, por merecimento, a desembargadora do TRT, onde ocupou os cargos de vice-presidente e corregedora-regional (2012/2014) e de presidente (2004/2006 e 2018/2020).

A nova ministra é doutora em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza e mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal do Ceará, em convênio com a Universidade do Piauí. Ela ocupa a cadeira de número 21 da Academia Piauiense de Letras Jurídicas e é professora de Direito Administrativo da Universidade Estadual do Piauí desde 1988.











