Lula recebe faixa presidencial de representantes do povo

Com a ausência de Jair Bolsonaro na solenidade de posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) neste domingo, 1º de janeiro, a entrega da faixa presidencial para Lula foi realizada por representantes do povo brasileiro. O presidente se emocionou e saudou os apoiares presentes na Praça dos Três Poderes.

O presidente subiu a rampa do Palácio do Planalto acompanhado dos representante. No alto dela, a faixa foi passada nas mãos dos escolhidos e em seguida entregue a Lula. Tradicionalmente a passagem de faixa é feita pelo presidente que está deixando o cargo com o que está assumindo.

Entre os representantes estava um professor, metalúrgico, uma criança negra, uma pessoa com deficiência, um líder indígena, uma cozinheira e uma catadora. Chamou atenção também na subida da rampa a presença da cadela "Resistência", que foi adotada por Lula e Janja após o fim da prisão de Lula. O animal estava na vigília realizada em frente ao prédio da Polícia Federal, em Curitiba.

Antes, no Congresso, em seu primeiro pronunciamento como presidente empossado, Lula disse a mensagem de esperança e reconstrução será o lema de seu terceiro governo. Ele prestou juramento da Constituição, assinou o termo de posse com uma caneta que ganhou de um cidadão no Piauí em 1989 e discursou para os congressistas.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no