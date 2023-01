Lula homenageia o Piauí em assinatura do termo de posse

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) homenageou o Piauí, estado que obteve a maior votação proporcional nas eleições de 2022, durante o ato da assinatura do termo de posse na tarde deste domingo, 1º de janeiro, no Congresso Nacional. Lula assinou o documento com uma caneta que disse ter ganhado de um cidadão piauiense no ano de 1989 durante ato de campanha no Estado.

“Em 1989, eu estava fazendo um comício no Piauí. Foi um grande comício e depois fomos fazer uma caminhada até a Igreja São Benedito. Ao terminar o comício, um cidadão me deu essa caneta e disse que essa caneta era para mim assinar a posse se eu ganhasse as eleições de 89”, contou o presidente.

Lula lembrou que não foi eleito naquele ano e só conseguiu chegar à presidência da República em 2002, mas acabou esquecendo da caneta naquela solenidade de posse e na posse da reeleição em 2006. Mas encontrou a caneta para a posse de 2023. “Agora eu encontrei a caneta. Essa caneta é uma homenagem ao povo do Piauí”, disse o presidente.

Ele ainda citou o senador eleito Wellington Dias (PT), que assumirá o Ministério do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome, que estava presente no plenário do Congresso. A quebra de protocolo de Lula arrancou aplausos dos presentes na sessão de posse.

Lula alcançou 76,84% dos votos válidos no Piauí no segundo turno das eleições de 2022. Ao todo, foram 1.551.383 votos. O município de Guaribas, onde foi lançado o programa Bolsa Família, foi a cidade que proporcionalmente garantiu a maior votação de Lula, com 93,86% dos votos.

