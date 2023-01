Rafael diz que alinhamento com Lula e Wellington em ministério é oportunidade histórica

O governador eleito Rafael Fonteles (PT) declarou nesse domingo, 1º de janeiro, que o Piauí terá uma oportunidade histórica em ter um governo estadual alinhado com o governo federal e ao mesmo tempo um piauiense, o senador Wellington Dias, como ministro do Desenvolvimento Social, uma das pastas estratégicas no governo de Luiz Inácio Lula da Silva.

“O Piauí tem uma oportunidade histórica de ter governo estadual alinhado com o governo federal e ainda ter o ministro Wellington Dias, o senador Marcelo Castro, a bancada federal, vários ministros que foram gestores nordestinos que, portanto, tem essa sensibilidade em relação ao Nordeste”, afirmou o governador.

Foto: Jailson Soares / O Dia

Rafael Fonteles comentou que será necessário aproveitar ao máximo os programas do Governo Federal para garantir avanços sociais e desenvolvimento econômico no Piauí. “Temos que aproveitar essa oportunidade única e trabalhar com muito afinco, determinação e muita celeridade para a gente aproveitar ao máximo os programas federais e continuar nessa trajetória: equilibro fiscal com política social que incluam todos e todas”, afirmou.

LEIA TAMBÉM: Novo secretário planeja fazer outro concurso da PM para dobrar efetivo do Piauí

O novo governador fez questão de destacar o legado dos governos petistas que o antecederam com Wellington Dias e Regina Sousa, mas afirmou que é preciso buscar ainda mais para consolidar as conquistas dos piauienses.

Rafael Fonteles foi empossado nas primeiras horas deste domingo na Assembleia Legislativa do Piauí e logo em seguida recebeu a faixa da chefia do Poder Executivo Estadual das mãos da governadora Regina Sousa. Em seguida, Rafael embarcou a Brasília para acompanhar as solenidades de posse de Lula como presidente da República.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no