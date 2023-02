SISU 2023: inscrições encerram nesta sexta-feira (24)

As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) referentes ao primeiro semestre de 2023 terminam nesta sexta-feira (24). Os interessados devem se inscrever pelo site até as 23h59, horário de Brasília. É possível escolher até duas opções de curso. No Piauí, a UFPI e UESPI estão ofertando mais de 5 mil vagas: são 3.062 vagas em mais de 69 cursos de graduação e de nível superior tecnológico na Federal e 2.245 vagas para 70 cursos na Estadual.

Os cursos de Medicina da UFPI e da UESPI são os mais procurados pelos estudantes. Na Federal, a nota de corte é de 802,62 e na Universidade Estadual do Piauí, 789,69.

O acesso ao sistema de inscrição do Sisu é realizado com as informações de login e senha dos serviços digitais do governo federal, mediante uma conta no gov.br. Quem não possui cadastro na página deve criar sua conta aqui. O Sisu reúne, em um sistema eletrônico gerido pelo Ministério da Educação (MEC), vagas ofertadas por instituições públicas de ensino superior de todo o Brasil, sendo a maioria ofertada por instituições federais (universidades e institutos).

Matrículas nas instituições

Os candidatos selecionados no SISU 2023 para UFPI e Uespi farão suas matrículas online. A UFPI deverá iniciar suas matrículas institucionais no dia 03 de maio. Já a Uespi não divulgou ainda o calendário acadêmico para 2023. No documento, constarão as datas de matrícula institucional e curricular dos candidatos aprovados.

