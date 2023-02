SISU: Medicina é o curso com maior nota de corte na UFPI e UESPI; veja os mais procurados

As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada, o SISU, encerram nesta sexta-feira (23) e o Portal Nacional da Educação divulgou as notas de corte dos cursos disponíveis em todas as instituições de ensino superior. No Piauí, os cursos de Medicina da UFPI e da UESPI são os mais procurados pelos estudantes. Na Federal, a nota de corte é de 802,62 e na Universidade Estadual do Piauí, 789,69.

(Foto: Arquivo / O DIA)



Ambas as graduações em Medicina são cursos dos campi de Teresina. Na UFPI, o top 3 dos mais concorridos é complementado com Ciência da Computação (748,76) e Odontologia (745,34). Já na UESPI, Odontologia (724,93) e Psicologia (721,81) também estão entre os mais procurados.

Dentre a lista dos mais concorridos da UFPI, todos os cursos são do Campus Ministro Petrônio Portela, em Teresina. Já nos cursos da UESPI, oito são dos campi da capital (Pirajá e Clóvis Moura) e há ainda dois de Parnaíba entre os mais procurados: Direito (692,85) e Enfermagem (683,96).

(Foto: Arquivo O DIA)



O prazo para as inscrições termina às 23h59 desta sexta. De acordo com o Ministério da Educação (MEC), na edição de 2023, o programa está ofertando mais de 226 mil vagas disponibilizadas em 128 instituições públicas de ensino superior participantes em 6.402 cursos, sendo 63 universidades federais.

Clique aqui e veja as notas de corte de todos os cursos ofertados pelo Sisu.

Confira o cronograma do Sisu:

Inscrições: 16 a 24 de fevereiro

Resultado: 28 de fevereiro

Matrículas: 02 a 08 de março

Manifestação da Lista de Espera: 28 de fevereiro a 08 de março

Confira a lista dos 10 cursos mais procurados na UFPI e UESPI:

(Foto: Reprodução / Portal PNE)

(Foto: Reprodução / Portal PNE)



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no