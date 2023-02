Inscrições para o SISU 2023 começam hoje; UFPI e Uespi ofertam mais de 5 mil vagas

Começa nesta quinta-feira (16) as inscrições para o SISU 2023 para ingresso nas instituições de ensino superior através da nota do Enem 2022. Para este período, a Universidade Federal do Piauí (Ufpi) e a Universidade Estadual do Piauí (Uespi) estão ofertando mais de 5 mil vagas: são 3.062 vagas em mais de 69 cursos de graduação e de nível superior tecnológico na Ufpi; e 2.245 vagas para 70 cursos na Uespi. A submissão das notas segue até o dia 24 de fevereiro e devem ser feitas através do Portal Acesso Único.



As mais de 3 mil vagas que estão sendo ofertadas pela UFPI no SISU 2023 são para nível superior e nível superior tecnológico dos Campi de Bom Jesus, Picos, Floriano e Teresina. No caso da oferta de vagas das graduações tecnológicas, elas serão exclusivas para o primeiro semestre. Haverá 190 vagas em três cursos de nível superior tecnológicos: graduações em Gestão de Dados e Energias Renováveis com 75 vagas cada uma na modalidade à distância; e o Curso Tecnológico em Agroecologia, com 40 vagas na modalidade presencial.



Foto: Agência Brasil

As vagas da Uespi são para os campi de Bom Jesus, Picos, Floriano e Teresina.

Tanto UFPI quanto Uespi possuem reserva de 50% das vagas para estudantes que cursaram o Ensino Médio na rede pública; para estudantes autodeclarados pretos, pardos e indígenas; e para pessoas com deficiência.

Matrículas nas instituições

Os candidatos selecionados no SISU 2023 para UFPI e Uespi farão suas matrículas online. A UFPI deverá iniciar suas matrículas institucionais no dia 03 de maio. Já a Uespi não divulgou ainda o calendário acadêmico para 2023. No documento, constarão as datas de matrícula institucional e curricular dos candidatos aprovados.

