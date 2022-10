Bolsonaro cobra empenho de prefeitos e vereadores para virar a votação no Piauí

Cercado de líderes políticos e em frente a centenas de apoiadores que compareceram ao evento realizado em Teresina neste sábado (15), o presidente Jair Bolsonaro (PL) cobrou que prefeitos e vereadores se unam para conquistar votos e garantir sua virada no segundo turno. O candidato a reeleição também pediu o apoio da família cristã, que compareçam às urnas no segundo turno.



“Compareça no dia 30 de outubro. Leve o avô. A vitória é nossa. Assim sendo, só tenho a agradecer a Deus pela minha vida, é nisso que Ele me deu, ser Presidente da República. Em 2018, tive 58 milhões de pessoas que acreditaram em mim. Acredito que podemos chegar a 70 milhões agora. Na família, dá para conquistar por nós e estimular não ficar em casa. O fica em casa não leva a lugar nenhum. Não queremos ser uma Venezuela. Aqui é Brasil. Quem tiver que sair do Brasil é Lula e sua família e não nós cidadãos de bem. Juntos derrotaremos o mal. É uma luta do bem contra o mal”, disse o presidente, parafraseando o que sua esposa Michelle Bolsonaro falou ontem em seu discurso.





(Fotos: Jailson Soares/ODIA)

“Nunca esteve tão fácil escolher”, diz Bolsonaro no Piauí





O presidente e candidato a reeleição, Jair Bolsonaro (PL), também defendeu a liberdade, a religião e o combate à corrupção em encontro com apoiadores. No discurso, Bolsonaro afirmou que “nunca esteve tão fácil escolher” e pediu que a população faça uma comparação entre os governos. O candidato elogiou ministros e ressaltou o trabalho desenvolvido para os mais pobres.

Bolsonaro conta com votos de Teresina, maior colégio eleitoral do Piauí

No primeiro turno das Eleições Gerais 2022, Jair Bolsonaro recebeu 406 mil votos no Estado e ficou atrás de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que teve 1,5 milhão de votos (74,25% dos votos). Quatro das cidades que mais apoiaram Lula são do Piauí: Guaribas (92,14%), Fartura do Piauí (91,44%), Campinas do Piauí (90,92%) e Capitão Gervásio Oliveira (90,58%).

Bolsonaro aposta que a maioria de seus votos venham de Teresina, maior colégio eleitoral do Estado. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o presidente recebeu 28,63% dos votos dos teresinenses, contra 62,37% do candidato petista.



"Uma das gasolina mais baratas do mundo", diz Bolsonaro

Ainda em seu discurso, Bolsonaro disse que o Brasil tem uma das gasolinas mais baratas do mundo e que o valor não deverá subir mesmo após as eleições. "No mundo todo os combustíveis dispararam, no Brasil também. Mas nós fomos no parlamento, coordenados pelo chefe da Casa Civil, nosso senador Ciro, do Piauí. Reduzimos imposto da gasolina e hoje temos uma das gasolinas mais baratas do mundo. Esse preço vai continuar, porque está definido em lei federal. Dizer que vai aumentar depois da eleições é uma mentira do PT", falou.

