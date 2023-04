Vídeo: Piauiense Whindersson Nunes vence polônes Filipek por nocaute

O piauiense Whindersson Nunes venceu por nocaute a luta contra Filip Marcinek, também conhecido nas redes sociais como Filipek, na noite deste sábado (22), em Londres, na Inglaterra. Essa era a estreia do piauiense no "High Stakes", evento de Boxe promovido pela "Kingpyn Boxing" que envolve celebridades de todo o mundo.

Com a vitória, o piauiense agora está nas semifinais que acontecem no próximo dia 03 de junho, em Dublin, na Irlanda.

A vitória do piauiense aconteceu após uma série de provocações do ex-atleta polonês. Em uma live transmitida no TikTok, na qual Filipek e Whindersson participavam de uma coletiva de imprensa, Filipek jogou uma bandeira do Piauí no chão e disse “F*da-se Piauí’ no intuito de intimidar o adversário.

Em outra ocasião, o polonês se referiu a Whindersson como "corno" e pediu para que seus seguranças usassem máscaras do cantor Vitão, com quem Luísa Sonza, ex-mulher de Whindersson, namorou entre 2020 e 2021.



