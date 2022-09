“Muito triste”, diz Senatepi após suspensão do piso da enfermagem

O presidente do Sindicato dos Enfermeiros, Auxiliares e Técnicos em Enfermagem do Piauí (Senatepi), Erick Riccely, se manifestou na tarde deste domingo (04/09) sobre a decisão do ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF) que suspendeu a lei do piso nacional da enfermagem em todo o país.

Erick Riccely criticou que a decisão tenha sido adotada num dia de domingo. O representante da categoria disse que a classe recebeu a medida com muita tristeza e que não há motivo para a suspensão, já que a Projeto de Lei respeitou o processo legislativo e foi sancionado pelo presidente da República.

“Estamos nesse limbo jurídico agora. Uma lei que passou por todo o processo legislativo dento da legalidade no Senado e na Câmara Federal e pela presidência da República. A gente sabe que tem um lobby político por trás disso e é por isso que ficamos muito triste em relação a isso. Mas isso não vai fazer a gente baixar a cabeça”, disse.

O presidente do Senatepi comentou que a categoria agora se organiza para buscar todos os meios para rever a decisão. “Vamos buscar por todos os meios garantir que essa dignidade salarial chegue até a enfermagem porque já fomos uma categoria muito injustiçada ao longo dos anos e sofremos muito durante essa pandemia”, comentou.

A decisão

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu o piso da enfermagem ao considerar que entes públicos e privados da área da saúde devem esclarecer o impacto financeiro, os riscos para empregabilidade no setor e eventual redução na qualidade dos serviços.

A decisão viu risco na piora na prestação do serviço de saúde principalmente nos hospitais públicos, Santas Casas e hospitais ligados ao Sistema Único de Saúde (SUS), já que os envolvidos apontaram possibilidade de demissão em massa e de redução da oferta de leitos.

Hospital São Marcos ameaça fechar

No Piauí, o Hospital São Marcos, entidade filantrópica, prestadora de serviços de saúde e único Centro de Alta Complexidade em Oncologia (CACON), chegou a afirmar após a sanção do piso que encerraria as atividades pela inviabilidade de pagar o piso nacional para os profissionais da enfermagem.

