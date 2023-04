“O autismo não impede meu filho de conquistar as coisas”, diz mãe do Mister Baby Mundo

Limitação é uma palavra que não existe no vocabulário do pequeno Pedro Victor, 4 anos. Diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) quando tinha um ano e meio, o menino coleciona conquistas. Eleito Mister Baby Piauí quando tinha dois anos, ele também se tornou Mister Baby Brasil em 2022 e no último mês de março, foi eleito Mister Baby Mundo no concurso realizado no Peru.



Aos 4 anos, Pedro Victor já foi eleito Mister Baby Piauí, Mister Baby Brasil e agora é Mister Baby Mundo - Foto: Reprodução/Instagram

Em conversa com a reportagem do Sistema O Dia, a mãe de Pedro Victor, Taciana Oliveira, conta que cada conquista do filho está relacionada à liberdade que ela e o marido, Paulo, dão ao pequeno. Liberdade para explorar e conhecer novas vivências, experiências e cenários. E é justamente nesta liberdade de poder escolher por si só que ela procura trabalhar a independência de Pedro Victor e não limitar a vida dele a um diagnóstico clínico.

“A gente quer mostrar que, mesmo com o autismo dele, não tem limitações. O diagnóstico dele é autismo infantil e nos foi dado durante o concurso de Mister Baby Piauí, mas em momento nenhum passou pela nossa cabeça tirar ele da competição. Muita mãe tem vergonha de mostrar quando sabe que seu filho tem autismo. Eu já penso o contrário: tem que mostrar que ele é capaz e não só ele, mas todos os outros. Todos eles são capazes de fazer o que quiser. O autismo não impede nem nunca impediu meu filho de conquistar as coisas”, explica Taciana.



Taciana comenta que o filho tem total liberdade para vivenciar experiências e explorar cenários - Foto; Assis Fernandes/O Dia

A mãe de Pedro Victor diz que evita transferir para o filho qualquer tipo de expectativa, mas não no sentido de desacreditá-lo e sim porque sabe que ele tem plena capacidade de tomar as próprias decisões e de que se tornará um adulto independente e autônomo tanto do ponto de vista afetivo quanto do ponto de vista profissional.

“O Pedro pode ser tudo que ele quiser e ele já mostra isso todos os dias para mim e o Paulo [o pai], então é um aprendizado diário. Eu sei que meu filho precisa de proteção e cuidado assim como toda criança na idade dele, mas também sei que preciso dar a ele a liberdade para conhecer o mundo e se conhecer também. E nessa liberdade ele vai conhecer as próprias limitações e saber o que é bom e ruim para ele”, diz Taciana.

No Abril Azul, mês da Conscientização sobre o Autismo, a mensagem que a mãe de Pedro Victor deixa é a de que o Transtorno do Espectro Autista não significa restrições e que o leque de possibilidades para quem tem o diagnóstico é tão grande quanto o de qualquer outra pessoa. Ela cita Pedro Victor como exemplo: “Meu filho é um menino forte, inteligente e é isso que nós procuramos trabalhar com ele sempre. Essa ideia de que não há nada no mundo que ele não possa fazer por causa da condição dele”, finaliza.

