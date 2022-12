“Para evitar explosões, central de gás deve ficar fora dos estabelecimentos”, diz bombeiro

A explosão no restaurante Vasto, localizado na zona Leste de Teresina, nesta quarta-feira (21) gerou um alerta para os cuidados que se devem ter ao se manipular instalações de gás tanto domésticas quanto comerciais. Segundo os bombeiros, um vazamento de gás de cozinha teria causado o acidente. No entanto, atitudes simples e que podem ser tomadas no dia a dia são essenciais para evitar que situações assim aconteçam.



É de responsabilidade do Corpo de Bombeiros fiscalizar e certificar as instalações de gás tanto residenciais quanto em estabelecimentos comerciais. Os especialistas afirmam: botijões e centrais de gás de cozinha não devem ser instalados dentro das residências e restaurantes, mas sim na área externa e a uma distância segura. Isso, porque se houver vazamento, instalações internas facilitam o confinamento do gás, o que aumentam a chance de explosão.

Foto: Assis Fernandes/O Dia

É o que explica o primeiro sargento do Corpo de Bombeiros de Teresina, Pedro Augusto Rafael: “Normalmente os incêndios em residências são causados na cozinha por maus uso do gás, do fogão ou de equipamentos elétricos. O ideal seria que o gás não ficasse na cozinha, mas sim do lado de fora, porque caso haja esse vazamento, ele não corre o risco de ficar confinado e dar explosão. Deve-se também verificar se na instalação não está tendo nenhum vazamento e, em caso de identificar cheiros estranhos, acionar imediatamente bombeiros ou a própria empresa que instalou o gás”, diz Pedro Rafael.

Ele orienta as pessoas a evitar ligar equipamentos elétricos e até mesmo acender a luz caso sintam cheiro de gás vazamento. Qualquer centelha pode levar a uma explosão.

É o que também afirma o coronel José Veloso, porta-voz do Corpo de Bombeiros, do Piauí. “Quando você tem um vazamento de gás, qualquer coisinha pode gerar uma explosão se este gás estiver confinado e em abundância. Um simples pegar numa maçaneta, um simples acender de luz ou até mesmo ligar algo na tomada. Se vazou gás, tente abrir saídas de ar no ambiente, acione as válvulas para cessar o vazamento e chame imediatamente os bombeiros”, explica o coronel.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

Outras medidas de segurança que devem ser tomadas para evitar vazamento de gás e eventuais explosões incluem verificar sempre a data de validade das mangueiras, evitar deixar a mangueira do botijão de gás enrolada e não aproximar tanto o botijão do fogão por conta do calor que o eletrodoméstico libera ao ser usado.

É importante ressaltar que o Corpo de Bombeiros faz uma fiscalização minuciosa em estabelecimentos comerciais, sejam eles restaurantes ou não, para garantir que a instalação da central de gás segue todas as normas vigentes. Só após a liberação de um laudo atestando que os equipamentos estão de acordo com as regras, é que o alvará de funcionamento do local é expedido junto ao poder público municipal.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a documentação e certificação do Restaurante Vasto estava em dia e a princípio a situação se tratou de um acidente.

Moradores prejudicados por explosões devem procurar ajuda de profissionais

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Piauí (CAU/PI) também destaca algumas medidas que podem ser tomadas para evitar situações como essa. Em nota, o órgão afirma que é importante contratar profissionais devidamente registrados e habilitados para projetar e executar serviços técnicos.



“Quando tragédias como essa ocorrem, é dever natural das instituições que atuam na área de construção reforçarem a importância das boas práticas de construção e manutenção de todos os itens de segurança nos empreendimentos”, diz o conselho.



Além disso, o CAU também alerta que, em casos de explosões como a que ocorreu na manhã desta quarta, moradores da região que foram prejudicados devem procurar profissionais para avaliar danos sofridos. “Assim serão emitidos laudos técnicos que possam garantir a integridade do imóvel bem como servir de base legal para a busca das responsabilidades e direitos inerentes”.



Por fim, o conselho chama atenção para a ocupação de imóveis antigos, uma vez que a inspiração e manutenção dos mesmos devem ser mais rigorosas a fim de evitar possíveis acidentes.



