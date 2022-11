“Piauí deve manter uma das menores taxas de abstenção do Brasil no Enem”, diz secretário

Os portões dos centros de aplicação de prova fecharam às 13h neste primeiro dia de Enem. No Piauí, mais de 83 mil alunos estão inscritos e devem prestar o exame. A expectativa é de que este ano o Estado mantenha uma das menores taxas de abstenção do país. É um índice que o Piauí vem conseguindo alcançar ano após ano muito embora em 2020 a taxa de abstenção tenha aumentado no estado em razão da pandemia de covid-19.



Em 2020, o Piauí teve quase 50% de taxa de abstenção no Enem. Em 2021, esse número caiu para 21,8%. A expectativa é que em 2022, o número de faltosos às provas diminua mais. Quem explica é o secretário estadual de Educação, Ellen Gera Moura. “A gente tem essa marca importante. De 2016 para cá, o Piauí é o estado que menos teve taxa de faltosos e isso não é sorte, é trabalho”, diz.



Para o gestor, a assiduidade dos piauienses no Enem é reflexo do incentivo que as escolas dão ao aluno e da confiança que os professores passam aos candidatos quanto ao conteúdo cobrado e a dicas de como ter um bom desempenho no exame. “Qualquer escola piauiense que tenha ensino médio está preparada para isso e tem essa política de rede com o Pré-Enem. Mesmo com os percalços dos últimos anos, o aluno piauiense não desanimou e se engajou em fazer a prova para tentar tirar uma boa nota e ingressar na universidade”, destacou Ellen Gera.

Ao menos 9 mil estudantes receberam passe-livre no transporte municipal de Teresina e em cidades do interior para conseguirem chegar com mais facilidade aos locais de prova. Neste primeiro dia de Enem, os candidatos fazem provas de Linguagens e Códigos, Ciências Humanas e a redação.

