Dez anos após chegada do 4G no Brasil, Piauí ainda tem cinco municípios sem o serviço

A quarta geração da internet móvel chegou ao Brasil em 2012. Porém, 10 anos depois da introdução dessa inovação no país, 89 cidades brasileiras ainda não contam com o serviço. E de acordo com o levantamento realizado pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM) e Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), cinco municípios estão no Piauí.

As cidades sem o serviço são Hugo Napoleão, Buriti dos Montes, Cristalândia do Piauí, Milton Brandão e Sebastião Barros. Essas cinco fazem o Piauí liderar a lista no Nordeste, região que tem ao todo 24 municípios sem o serviço.

(Foto: Jailson Soares / O DIA)

Passado uma década de operações da rede 4G no país, para esses 89 Municípios, ainda é um desafio para a população e gestores destes territórios visualizar vídeos, realizar conversas por meio de aplicativos com a sua comunidade, promover transações comerciais e financeiras. Sem contar com a dificuldade de tornar a gestão pública mais digital, diariamente, além dos problemas para se conectar com portais e iniciativas do governo federal.

(Foto: Reprodução / CNM)

Segundo o levantamento, a população destes municípios é inferior a 30 mil habitantes, sendo que os vencedores do certame do Leilão 4G, em 2012, não tinham a obrigação de levar o 4G para os Municípios com população inferior a 30 mil. A expectativa com o Leilão 5G é assegurar a ampliação da cobertura e acesso à rede 4G ou superior para todos os Municípios do país até 2029.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações da CNM