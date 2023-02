Carnaval: 1.700 PM's embarcam para o interior do Piauí para reforçar a segurança

Cerca de 1.700 policiais militares estão embarcando no começo da manhã desta sexta-feira (17) para reforçar a segurança durante o Carnaval no interior do Piauí. O embarque acontece no Quartel do Comando Geral da PM, o QCG. As tropas seguirão para 50 cidades piauienses para atuar de forma extraordinária no policiamento ostensivo.



Entre as cidades que receberão o reforço dos militares estão aquelas com a maior concentração de foliões e a maior quantidade de festas carnavalescas a exemplo de Parnaíba, Floriano, Bocaina, Picos, Pedro II e Piracuruca. A atenção especial vai para o litoral, onde a concentração de turistas e foliões costuma ser maior e onde a polícia já vem fazendo operações regulares de apreensão de drogas e prisões. Vale lembrar que a ida dos policiais para o interior não significa que o policiamento em Teresina ficará reduzido.



Quem explica é o coronel Jackson Galvão, coordenador da Diretoria Geral de Operações da PM. “Nossos reforços são policiamento extra. As escalas ordinárias continuarão normais com policiamento nos bairros, operações com viaturas em posições estratégicas para que a população tenha sempre e por 24 horas a polícia nos canais de denúncia. O objetivo é manter a paz e a tranquilidade até a quarta-feira de cinzas sem mexer nas operações padrões de todo dia”, disse o coronel.

Orientações

Para aqueles que aproveitarão o Carnaval para viajar, a Polícia Militar dá algumas orientações para evitar imprevistos. A palavra de ordem é brincar com segurança. “Se for beber, não dirija procure pedir ajuda de seus vizinhos caso eles possam ficar de olho em sua casa e informar à polícia qualquer movimentação atípica enquanto você estiver fora. Ter muito cuidado com seus objetos pessoais em especial durante as festas, manter materiais de valor fora do alcance de desconhecidos e sair somente com o que você sabe que vai precisar”, orienta o coronel Jackson.

