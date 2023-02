5 mil filhotes de tartarugas deverão nascer no litoral do Piauí

A Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semar) estima que cerca de 5 mil filhotes de tartarugas irão nascer no litoral do Piauí durante esta temporada de nascimento. O ciclo que começa no momento da desova é monitorado pela Semar e pela equipe do Instituto Tartarugas do Delta (ITD).

Os 5 mil ovos são atualmente monitorados pela equipes de técnicos e em breve deverão ser enviadas para o mar. Na última terça-feira (21), 200 desses filhotes de tartaruga de pende foram liberadas na Praia do Arrombado, em Luís Correia. O momento foi acompanhado por dezenas de turistas.

Foto: Divulgação / Semar

“Nosso litoral, especialmente, é privilegiado e é uma das prioridades da Semar, em seu trabalho de preservação. Reconhecemos o belíssimo trabalho do instituto e da equipe da secretaria, que de perto cuidam da fauna do nosso litoral, bem como o apoio constante do Governo do Estado e do governador Rafael Fonteles nessa causa”, disse ressaltou o secretário do Meio Ambiente, Daniel Oliveira.

A região da Área de Proteção Ambiental (APA) do Delta do Parnaíba, uma unidade de conservação federal, é um dos principais berçários de tartarugas marinhas no Piauí.

Com informações da Semar