Acidente: carretas batem de frente na BR-316 e jovem de 21 anos morre

A Polícia Rodoviária Federal (PRF-PI) registrou um grave acidente ocorrido por volta das 5h15min deste sábado (18) na BR-316. Duas carretas modelo Scania colidiram frontalmente uma com a outra na altura do quilômetro 387, na cidade de Alegrete do Piauí.



Um rapaz de 21 anos que ocupava um dos veículos acabou morrendo no local após ficar presos nas ferragens. O ocupante da outra carreta, um homem de 41 anos, foi socorrido e encaminhado em estado grave para o Hospital Regional Justino Luz, em Picos. A polícia não informou nomes.



Foto: Reprodução/Portal Cidades na Net

De acordo com a PRF, o condutor de 41 anos trafegava com a carreta no sentido Alegrete-Francisco Macedo quando bateu de frente com a carreta conduzida pelo rapaz de 21 anos. Com o impacto da batida, a primeira carreta tombou na pista, ocupando parte da faixa. A polícia não informou qual dos condutores teria invadido a pista contrária.

Não foram feitos testes do bafômetro em razão do óbito de uma das vítimas e do fato de o sobrevivente estar em estado grave e precisar de atendimento de urgência. Para a PRF, houve uma demora tardia ou ineficiente de um dos condutores.

Por conta do acidente, o trecho da BR-316 entre Alegrete e Francisco Macedo ficou parcialmente interditado no começo da manhã, mas a pista já foi completamente liberada.

Com informações da PRF-PI