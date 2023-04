Acidente entre veículos deixa feridos na região da Estaca Zero, em Água Branca

Um acidente grave envolvendo pelo menos três veículos deixou feridos na manhã deste domingo (09), na região da Estaca Zero, no município de Água Branca. Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente e estado de saúde das vítimas.





Divulgação/Redes Sociais

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o impacto da colisão. É uma delas é possível ver um carro de passeio totalmente destruído. Equipes das policiais Militar e Civil, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Corpo de Bombeiros e Samu estão no local.



Divulgação/Redes Sociais



Por causa do acidente, há congestionamento na região. O local do acidente fica entre as BRs 343 e 316 - que dão acesso as cidades de Floriano, Oeiras e Picos.

Aguarde mais informações





