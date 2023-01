Acusados de integrar facção são presos com armas, drogas e dinheiro em Água Branca

Quatro homens foram presos durante uma operação realizada pela Polícia Civil, em parceria com a Polícia Militar, no município de Água Branca, nessa sexta-feira (20). Os acusados, que não tiveram as identidades reveladas, estavam com armas de fogo, munições, entorpecentes e uma quantia de R$ 14 mil. A ação cumpriu mandados de prisão preventiva, busca e apreensão.



Foto: Divulgação/Polícia Civil

De acordo com a Polícia Civil, os acusados possuem ligação com homicídios ocorridos no ano passado na região. Os criminosos, que são membros de facção, já estavam sendo monitorados e as investigações estão na fase final.

Com as prisões, os criminosos serão transferidos para Teresina para os procedimentos cabíveis. Eles vão responder por tráfico de drogas e associação para tráfico.

