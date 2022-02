Aderson Nogueira é aclamado como novo Desembargador do TJ-PI

O Pleno do Tribunal de Justiça do Piauí (TJ-PI) escolheu, na manhã desta segunda-feira (14), mais um desembargador para integrar a Corte, durante a 41ª sessão extraordinária administrativa. Foi nomeado, pelo critério de antiguidade e de forma unânime, o juiz de Direito Aderson Antônio Brito Nogueira, Titular da 1ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública da Comarca de Teresina. O novo desembargador já soma 35 anos de experiência na justiça de 1º Grau e assume a vaga do desembargador Fernando Carvalho Mendes, que se aposentou. A votação foi transmitida pelo canal do TJ-PI no Youtube.



Durante a votação do pleno, o presidente do TJ-PI, desembargador Oliveira, destacou a conduta e o trabalho honroso do agora desembargador Aderson Nogueira. “É uma grande alegria para todos nós estarmos hoje votando no magistrado Aderson para a vaga de desembargador, que hoje chega por antiguidade mas que certamente poderia ter vindo por merecimento diante de suas qualidades, por ser um homem sério, discreto e querido por todos. Seja bem-vindo, desembargador!”, disse o chefe do judiciário piauiense.

Emocionado, o novo desembargador do Tribunal de Justiça do Piauí, Aderson Antônio Brito Nogueira, que é natural do município de Santa Filomena(PI), pontuou que o momento era de muita gratidão e destacou o seu compromisso com a nova missão. “Sou muito grato. Este é um momento de agradecer a Deus por me dar o dom da vida e abençoá-la com as pessoas e oportunidades maravilhosas que Ele me permitiu. Em 35 anos de magistratura, passei por diversas comarcas e tenho convicção de que poderia retornar a todas elas com a cabeça erguida, pois sempre fiz o melhor por cada sociedade dos lugares que passei e continuarei fazendo esse trabalho. Obrigado à minha família que é a minha base. Obrigado a todos os desembargadores pela votação”, frisou o desembargador Aderson Nogueira.

Ainda durante a votação, o desembargador Manoel de Sousa Dourado destacou pontos da trajetória do colega magistrado. “Um ciclo que se iniciou em 1987 que se encerra agora para o juiz, mas, ao mesmo tempo, se abre outro ciclo onde você trabalhará ainda mais pelo judiciário piauiense e terá todo o nosso apoio. Seja muito bem-vindo!”, pontuou o desembargador.

Acompanharam a transmissão da votação representantes da Amapi, do sindicato dos servidores do TJ-PI, membros do Ministério Público e amigos e familiares do novo desembargador Aderson Nogueira.

