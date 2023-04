Adversário de Whindersson em luta diz ‘f*da-se Piauí’ e joga bandeira do Estado no chão

O lutador polonês Filip Marcinek (Filipek), voltou a afrontar o humorista piauiense Whindersson Nunes nas redes sociais. Em uma live transmitida no TikTok, na qual ele e Whindersson participavam de uma coletiva de imprensa, Filipek jogou uma bandeira do Piauí no chão e disse “F*da-se Piauí’ no intuito de intimidar o adversário. O vídeo que circula pelas redes mostra a reação do youtuber piauiense, que apenas ri e dá continuidade à entrevista.



Whindersson e Filipek se enfrentam no dia 22 de abril em Londres - Foto: Reprodução/Instagram

Esta não é a primeira vez que o lutador polonês provoca o piauiense nas redes sociais. No começo da semana, Filipek usou o Instagram para se referir a Whindersson como “corno” na legenda de uma foto em que escreveu “Corno vs. Real”. Na ocasião, ele relembrou o fim do relacionamento do humorista com a cantora Luísa Sonza. Na coletiva ocorrida ontem (13), o polonês pediu para que seus seguranças usassem máscaras do cantor Vitão, com quem Luísa namorou entre 2020 e 2021.

Whindersson e Filipek se enfrentam em uma luta marcada para acontecer no dia 22 de abril em Londres.

