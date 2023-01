Aeroporto de Parnaíba terá voos para Belo Horizonte a partir de março

A partir do dia 2 de março, a cidade de Parnaíba, no litoral do Piauí, terá voos para Belo Horizonte, em Minas Gerais, com escala em Jericoacoara, no Ceará. Parnaíba é o segundo município mais populoso do Piauí e é bastante conhecida por ser um dos destinos que compõe a Rota das Emoções.



Foto: Infraero

O voo AD4510 da companhia Azul Linhas Aéreas partirá de Belo Horizonte, às quintas e aos domingos, às 09:20, pousando em Jericoacoara às 12h05. O mesmo voo decola do município cearense às 12:55, chegando em Parnaíba às 13h40. Logo em seguida, o AD 4510 sai da cidade piauiense às 14h30 e retorna ao Aeroporto de Belo Horizonte, com chegada prevista às 17h35. Os voos serão realizados por aeronaves Embraer E2, com capacidade para transportar até 136 passageiros.

Pensando nos benefícios para o turismo piauiense, o secretário da pasta no Piauí, Marcelo Costa, comemora o anúncio. “Esse anúncio é importantíssimo, pois o Piauí é um dos Estados que compõe a Rota das Emoções, consolidada mundialmente. É mais uma oportunidade que temos de mostrar nossas belezas, e além disso, ampliar as conexões de turismo e negócios, trazendo mais desenvolvimento para nosso Estado”, afirma.

Parnaíba recebe turistas do mundo inteiro, que estão atrás do exuberante Delta do Parnaíba, local que impressiona pela beleza natural e rica em biodiversidade. A cidade piauiense é conhecida pelos mangues, lagoas, dunas, praias e a grande variedade de fauna e flora.

Com informações da Azul Linhas Aéreas