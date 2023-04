Agespisa mantém equipes de plantão durante a Semana Santa

A Agespisa designou equipes operacionais, responsáveis pela manutenção dos serviços de água e esgoto, para trabalho em regime de plantão na Semana Santa. Os técnicos da empresa estarão disponíveis para atender às solicitações dos clientes.



As equipes de profissionais vão atuar em várias áreas, desde as solicitações de caráter emergencial ao controle operacional dos sistemas produtores e distribuidores.



Os setores de produção de água, que incluem as estações de tratamento e estações elevatórias, também vão continuar funcionando normalmente.

A Ouvidoria da empresa estará disponível no telefone 0800 086 8888 para receber solicitações e reclamações dos clientes. O atendimento também é feito pelo WhatsApp, por meio do número (86) 3198-0150. Pela ferramenta, é possível solicitar segunda via da conta de água, extrato de débito, certidão negativa e requisitar serviços como correção de vazamentos, revisão de conta, religação e outros.

