Alepi realiza audiência pública sobre reajuste de professores na próxima segunda (13)

A Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi) realizará audiência pública na próxima segunda-feira (13) sobre o Projeto de Lei do Governo 13/23, que trata do reajuste salarial dos profissionais da rede estadual de educação básica para 2023. A audiência foi solicitada pelo deputado Marden Menezes (Progressistas) e está agendada para às 9 horas, na sala da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

"A esperança é que a gente consiga sensibilizar o Governo para estender o reajuste para todas as classes dentro do plano de cargos, carreiras e salários da educação. Da forma como está, os professores não concordam, porque as classes iniciais estão recebendo o reajuste de 14,95%, porém, os professores com maior extensão no currículo, que se qualificaram mais, que têm licenciatura, pós-graduação, mestrado e doutorado, estão ficando excluídos do reajuste, o que seria uma tremenda injustiça", afirma Marden Menezes.

O presidente da Comissão de Educação da Assembleia, deputado Dr. Vinícius (PT), afirma que o Governo já vem conversando com a categoria e que a audiência é mais uma prova de que a via do diálogo está aberta. "Com esse alinhamento dos salários, todos os professores vão ficar dentro do piso salarial. Em 60 dias após a implementação do reajuste, vai ter uma nova discussão, pra gente ver a possibilidade de reajuste para as demais classes", explica.

Representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica Pública do Piauí (Sinte), Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), Central Única dos Trabalhadores (CUT), Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB), Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Ministério Público Federal (MPF), Ministério Público Estadual (MPE) e Tribunal de Contas do Estado (TCE) foram convidados para a audiência.

