Aluno da rede pública é aprovado em 1º lugar para Medicina; veja o resultado do Sisu

O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta terça-feira (28) o resultado o Sisu 2023 do primeiro semestre. No Piauí, o primeiro lugar para o curso de Medicina na Universidade Federal do Piauí (UFPI) é de um estudante da rede pública estadual de ensino. Trata-se de Francisco Rafael Gomes Lima, aluno do 3º Ano do Ensino Médio do Centro Estadual de Tempo Integral Cônego Cardoso, em Castelo do Piauí.

Francisco Rafael obteve nota 780,31 na prova do Enem 2022 e conseguiu o primeiro lugar no curso de Medicina entre os estudantes que concluíram o ensino médio em escola pública. O estudante já acumula cinco medalhas de bronze em Olimpíadas do Conhecimento, dentre elas a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep). Rafael também foi medalha de ouro na Olimpíada Nacional de Ciências, medalha de prata na Olimpíada Brasileira de Química Etapa Estadual e medalha de bronze no Torneio Nacional de Educação Financeira.



Para conferir o resultado, o candidato deve preencher os campos da Instituição na qual pretende ingressar, Local de Oferta (campus), Curso, Grau e Turno. A listagem que o MEC traz é em ordem alfabética dos selecionados em cada curso. A lista é única e compreende selecionados em ampla concorrência e ações afirmativas

No Piauí, duas instituições públicas de ensino superior ofertaram vagas pelo Sisu, que utiliza como meio de ingresso o Enem: a Universidade Estadual do Piauí (Uespi) e a Universidade Federal do Piauí (Ufpi).

Ao todo, as duas instituições ofereceram mais de 5 mil vagas: são 3.602 vagas em mais de 69 cursos de graduação e de nível superior tecnológico na UFPI e 2.245 vagas para 70 cursos na Uespi.

