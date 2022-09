Alunos do Piauí lançam primeiro satélite e vencem etapa Norte-Nordeste de Olimpíada

O Piauí conseguiu um grande feito nesta sexta-feira (02) após alunos do Ensino Fundamental de escolas públicas de Teresina lançarem o primeiro satélite piauiense à estratosfera. O lançamento foi durante evento da 1ª Olimpíada Brasileira de Satélites (OBSAT), realizado no Rio Grande do Norte, e garantiu à equipe o primeiro lugar na etapa Norte e Nordeste. Os estudantes seguem agora para a semifinal da Olimpíada.



O satélite produzido pelos estudantes tem a finalidade de medir a radiação ultravioleta na camada de ozônio e, a partir disso, desenvolver políticas públicas educativas junto a outras entidades de prevenção ao câncer de pele. O equipamento voou por cerca de quatro horas na estratosfera, atingindo uma altura de 30 quilômetros.

(Fotos: Divulgação)

Os alunos fazem parte do Programa Cidade Olímpica e estão sob orientação do professor Edward Montenegro, com apoio da Secretaria Municipal de Educação (Semec). “Esse satélite é inédito para o Piauí e mais inédito ainda por ser o único desenvolvido por escolas de Ensino Fundamental das regiões Norte e Nordeste do Brasil e, obviamente, o primeiro do Piauí em todos os níveis da Educação”, explica o professor Edward Montenegro.



Lara Rodrigues, de apenas 13 anos, é estudante do 8º Ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Professor Manoel Paulo Nunes, localizada no bairro Porto do Centro, zona Leste de Teresina. Ela é a participante mais jovem do grupo e das regiões Norte e Nordeste, e foi a responsável por conduzir a apresentação que garantiu ao Piauí o lugar mais alto do pódio na etapa Norte e Nordeste e uma vaga na semifinal da OBSAT.



A adolescente foi aplaudida de pé por dois minutos, representando o sucesso da equipe piauiense na 1ª OBSAT do MCTI. “Foi bastante emocionante para todos nós”, contou entusiasmado o professor Edward Montenegro.







Após o satélite piauiense passar por todos os testes rigorosos a que foi submetido durante o evento, ele foi embarcado, junto com outros projetos de estudantes do Ensino Médio e do Ensino Superior. O presidente da Agência Espacial Brasileira, Carlos Moura, esteve entre os examinadores da banca.



“É a quarta vez que ficamos em primeiro lugar nessa competição, em fases. Ficamos em primeiro lugar nas seletivas, que foi o Desafio de Satélites. Nossa equipe ficou em primeiro lugar Estadual, na primeira fase, ficamos em primeiro lugar na segunda fase, que foi a Regional e agora ficamos em primeiro lugar na região Norte-Nordeste. Agora seguimos para a quarta fase enfrentar os campeões das regiões Sudeste e Sul do Brasil”, concluiu o professor.

