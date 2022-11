Aneel aprova novas tarifas da Equatorial e energia fica mais cara no Piauí

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) aprovou nesta terça-feira (29) o Reajuste Tarifário Anual (RTA) da Equatorial Piauí. As novas tarifas entrarão em vigor a partir de sexta-feira (02).

Confira, na tabela, o efeito médio do reajuste tarifário sobre as tarifas vigentes:

Empresa Consumidores residenciais - B1 Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A 16,69%

Baixa tensão em média Alta tensão em média Efeito Médio para o consumidor 17,89% 24,98% 19,30%

A Equatorial Piauí atende cerca de 1,41 milhão de unidades consumidoras em 224 municípios do estado. Segundo a Aneel, os itens que mais impactaram o reajuste foram os encargos setoriais e os custos com compra e transporte de energia.

Foto: Reprodução/Pixabay

"Uma medida importante nesse processo tarifário foi a aplicação pela Agência da Lei nº 14.385/2022, que trata do repasse dos créditos tributários referentes à retirada do ICMS da base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins. Essa medida possibilitou reverter, em favor dos consumidores, cerca de R$ 275 milhões, resultando na redução do reajuste tarifário em 11,55%", informou a Aneel.





Com informações da Aneel.