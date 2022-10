AO VIVO: Acompanhe a transmissão da O DIA TV na reta final do 1º turno

Neste domingo, 2.573.810 piauienses foram às urnas eletrônicas para elegerem os 30 deputados estaduais, 10 deputados estaduais, um senador, um governador e vice, e votarem para presidente da República. A cidade de Teresina, Capital do estado, é o maior colégio eleitoral do Piauí, com 564.890 eleitores. Miguel Leão, com 1.572 eleitores, é o menor. A O DIA TV acompanha os momentos finais da votação no estado. Assista aqui a transmissão ao vivo.

Foto: Jailson Soares/O Dia

