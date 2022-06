Apagão deixa mais de 240 mil domicílios sem energia na região de Picos

Um apagão atingiu quase 243 mil domicílios na região do município de Picos, ao Sudeste do Piauí. Segundo a Equatorial Energia, a interrupção do fornecimento de energia se deu na Subestação de responsabilidade da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf), em Picos. Ao todo, 62 municípios da região ficaram sem energia na madrugada deste sábado (18).

Leia também: Campanha de vacinação contra gripe e sarampo entra na última semana; veja postos

Em nota, a Equatorial informou que a interrupção ocorreu a partir das 3h42 da madrugada, e a retomada foi acontecendo por etapas. "Cerca de uma hora após a ocorrência, mais da metade dos clientes impactados já estava com fornecimento restabelecido. A recomposição de 100% das cargas ocorreu às 5h15", esclareceu.

Imagem ilustrativa. (Foto: Divulgação/Ascom)

Ainda de acordo com a concessionária de energia, as causas da ocorrência ainda estão sob investigação pelos técnicos da CHESF. "Contudo, durante todo o período de interrupção, os profissionais do Centro de Operações da Equatorial Piauí estiveram em contato com as equipes da Supridora", explicou.

A Chesf também se posicionou sobre o ocorrido e informou que a distribuidora precisou fazer inspeção na linha de transmissão que atende o município de Picos para posterior energização.

Confira a nota da Equatorial na íntegra:

Uma interrupção na Subestação de responsabilidade da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF, em Picos, responsável pelo suprimento de toda a região Sudeste do Piauí, impactou o fornecimento de energia para 62 municípios da região, na madrugada deste sábado (18). No total, quase 243 mil clientes foram impactados no Estado.

A interrupção ocorreu a partir das 3h42, e a recomposição das cargas foi acontecendo por etapas. Cerca de uma hora após a ocorrência, mais da metade dos clientes impactados já estava com fornecimento restabelecido. A recomposição de 100% das cargas ocorreu às 5h15.

As causas da ocorrência ainda estão sob investigação pelos técnicos da CHESF. Durante todo o período de interrupção, os profissionais do Centro de Operações da Equatorial Piauí estiveram em contato com as equipes da Supridora.

Confira a nota da Chesf na íntegra:

A Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf) informa desligamento da Subestação Picos, às 3h42 de hoje (18), ocasionando interrupção no fornecimento de energia. De imediato à Chesf disponibilizou seus equipamentos para o início do restabelecimento.

A distribuidora precisou fazer inspeção na linha de transmissão que atende o município de Picos para posterior energização.

A Chesf e a distribuidora estão aprofundando o ocorrido.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no