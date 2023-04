Aprenda a preparar um medalhão de cordeiro acompanhado de mousseline de abóbora

A chefe de cozinha Sônia Rodrigues ensinou a preparar uma receita de medalhão de cordeiro ao molho acompanhado de mousseline de abóbora no Bom Dia News desta terça-feira (04). Para você que quer reproduzir o prato em casa, o Portalodia.com disponibiliza a receita na íntegra. A chefe Sônia Rodrigues lembra que é um prato fácil de baixo custo e fácil de preparar.



Confira abaixo:

Ingredientes:

Mousseline:

Uma abóbora batida

Leite de coco

Creme de leite

Manteiga

Requeijão

Sal e pimenta a gosto

Medalhão:

Medalhão de cordeiro

Bacon

Alecrim

Alho

Azeite

Manteiga

Vinho tinto

Modo de preparo:

Mousseline

Coloque o purê de abóbora na panela e vá adicionando o leite de coco e o creme de leite, duas colheres de manteiga e mexa para deixar mais consistente. Depois acrescente duas colheres de requeijão e misture bem. Adicione o sal e pimenta a gosto.

Medalhão de carneiro

Enrole o medalhão de cordeiro no bacon. Em uma frigideira, derrame um fio de azeite e frite os medalhões. Tempere com alecrim e o alho para dar sabor e não se esqueça de virar os medalhões para assar bem o bacon e não o deixar cru.

Molho do medalhão

Dilua amido no vinho tinto e adicione um pouco de açúcar para quebrar a acidez do vinho. Coloque na frigideira e adicione uma colher de manteiga para finalizar. Adicione um pouco mais de açúcar, a pimenta do reino e mais um pouco de sal.

