Aprosoja se manifesta contra aumento do preço de referência do milho

A seccional piauiense da Associação Brasileira dos Produtores de Soja (Aprosoja/PI) emitiu uma nota de repúdio, nesta sexta-feira (17), contra o aumento do preço de pauta - que é o valor de referência estabelecido pela Sefaz - do milho no Piauí.

Um ato normativo da Secretaria de Estado da Fazenda do Piauí (Sefaz), divulgado na última segunda-feira (13), estabelece o valor de R$ 81,00 para a saca de milho de 60 kg, ou R$ 1,35 por 1 kg.

Em nota, os produtores informaram que o preço foi estabelecido sem a prévia comunicação com o setor e o mercado, em plena época de colheita, transporte e entrega do milho e é muito acima do valor atual de mercado, que hoje custa ENTRE r$ 70 e R$ 75.

" [O aumento causa] enormes prejuízos contábeis e financeiros aos Produtores, além de todo o transtorno gerado em plena colheita, transporte e entrega deste produto, que hoje representa o 2º cultivo em importância socioeconômica para o Estado do Piauí", diz a nota de repúdio.

De acordo com a nota, a Aprosoja enviará ofício à Sefaz "buscando amenizar os transtornos gerados aos Produtores, sem prejuízo de novas medidas".

A reportagem do O DIA entrou em contato com a Sefaz, mas até o momento não obteve um posicionamento sobre o fato. O espaço continua aberto para quaisquer esclarecimentos.

