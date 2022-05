Artesanato piauiense é destaque em exposição nacional

O artesanato piauiense foi mais uma vez destaque no cenário nacional. Com o apoio da Secretaria do Estado da Cultura (Secult), por meio da Superintendência de Desenvolvimento do Artesanato Piauiense (Sudarpi), sete artesãos representaram o Piauí no 15° Salão do Artesanato Raízes Brasileiras, realizado em Brasília no início deste mês. O evento contou com a presença de artesãos de todo o país e tinha como tema “Raízes Brasileiras”.

(Foto: Reprodução/Governo do Piauí)

O Salão de Artesanato tem como principal objetivo fortalecer o mercado de produtos feitos à mão no país. Nesta edição, os artesãos dos 26 estados e do Distrito Federal expuseram e comercializaram seus produtos. De acordo com o superintendente da Sudarpi, Jordão Costa, o Salão faz parte do calendário de feiras e eventos, sendo um dos principais do país. “Brasília é um grande público consumidor do nosso artesanato é nosso objetivo foi divulgar nossos produtos e aumentar as vendas”, frisa.

O Piauí é reconhecido por ser um grande polo produtor de artesanato e com destaque para arte em madeira, biojoias, opalas, tecelagem e bordados. Segundo o artesão Josielton Sousa, que participou do Salão, o artesanato piauiense sempre se destaca nos eventos. “Nosso artesanato é sempre procurado por muitas pessoas em eventos nacionais, ele é ‘diferenciado’. Nesse evento, em especial, nossa expectativa foi dentro do esperado: tivemos boas vendas e divulgamos o nosso trabalho”, destaca.

