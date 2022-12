As 10 maiores cidades do Piauí concentram 38% da população, diz IBGE

Com 96,8% da população do Piauí já alcançada pelo Censo 2022, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nessa semana a estimativa da população dos 224 municípios do Estado. Os dados revelam que o Piauí deverá chegar a 3.270,174 habitantes, o que representa um crescimento de 151.814 mil habitantes em comparação com o censo de 2020.

Do total de habitantes do Piauí, o IBGE projetou que 38% deles residem nas 10 maiores cidades do Estado. Teresina concentra a maior parte com 868.523 habitantes, seguida de Parnaíba (163.087) e Picos (82.028).

AS 10 MAIORES CIDADES DO PIAUÍ

1 – Teresina – 868.523 habitantes

2 – Parnaíba – 163.087 habitantes

3 – Picos – 82.028 habitantes

4 – Piripiri – 65.762 habitantes

5 – Floriano – 62.593 habitantes

6 – Barras – 47.909 habitantes

7 – Altos – 46.826 habitantes

8 – União – 46.136 habitantes

9 – Campo Maior – 45.252 habitantes

10 – José de Freitas – 42.575 habitantes

AS 10 MENORES CIDADES DO PIAUÍ

Por outro lado, os 10 menores municípios do Piauí concentram apenas 1% da população de todo o estado. Juntos, eles somam pouco mais de 20 mil pessoas. Miguel Leão lidera o ranking com apenas 1.318 moradores, seguido de Santo Antônio dos Milagres (2.141) e São Miguel da Baixa Grande (2.269).

Miguel Leão: 1.318 habitantes;

Santo Antônio dos Milagres: 2.141 habitantes;

São Miguel da Baixa Grande: 2.269 habitantes;

São Luis do Piauí: 2.279 habitantes;

Tanque do Piauí: 2.294 habitantes;

Floresta do Piauí: 2.334 habitantes;

Porto Alegre do Piauí: 2.342 habitantes;

Pedro Laurentino: 2.458 habitantes;

Olho D'Água do Piauí: 2.646 habitantes;

Aroeiras do Itaim: 2.709 habitantes.

