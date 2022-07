Ateliê Luciana Severo Kids realiza exposição para ajudar crianças no tratamento de câncer

O Ateliê Luciana Severo Kids realiza entre os dias 17 de setembro e 02 de outubro a exposição Love Parade. O evento tem o objetivo de angariar recursos que serão revertidos em ajuda às crianças que fazem tratamento contra o câncer no Piauí através do SUS no Hospital São Marcos. Ao todo, os artistas mirins pintarão 70 esculturas de corações que serão submetidas ao leilão beneficente.





A escola de artes Luciana Severo Kids atende mais de 250 crianças em Teresina com idades entre 3 e 17 anos. Com a missão de preservar a cultura local através do incentivo à arte, o ateliê busca desenvolver empatia e solidariedade com os que mais precisam. É o que afirma a artista plástica Luciana Severo, responsável pela escola.

“Acreditamos que juntos podemos fazer mais. O Hospital São Marcos é o único que atende 100% das crianças e adolescentes acometidas pelo câncer em nosso estado e ainda tem a demanda de pacientes que vem dos estados vizinhos como Maranhão e Pará. Infelizmente os recursos do SUS não são suficientes para atender a todos e garantir um tratamento digno para essas crianças, então estamos buscando dar nossa parcela de contribuição”, destacou Luciana.



As obras que serão expostas no evento Love Parade serão preparadas pelas crianças do Ateliê Luciana Severo Kids durante todo o mês de julho. Vale lembrar que esta não vai ser a primeira vez que os artistas mirins terão seus trabalhos expostos. As crianças já participaram de exposições de arte no Brasil e também no exterior através do projeto Children Colouring the World. A arte dos artistas mirins já foi apresentada na Suíça, Liechtenstein, Estados Unidos e no Museu do Louvre, em Paris.

